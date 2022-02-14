Пока вы спали: "священная война" против Венгрии и партизанские отряды Киева

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Белорусов не пускают на Украину

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Граждане Белоруссии столкнулись со сложностями при пересечении украинской границы. При этом, по их словам, никаких вразумительных объяснений от украинских пограничников нет, как нет и официальных комментариев Киева, пишет «Независимая газета».

По данным офиса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, Украина «усилила меры контроля на въезд из-за военных учений, которые проходят на территории Белоруссии с участием войск Российской Федерации». В СМИ также появилась не подтвержденная официально информация, что на Украину не будут пускать всех белорусов мужского пола и призывного возраста.

В Венгрии допустили выход из ЕС

Премьер-министр Виктор Орбан в ходе официально начавшейся в стране предвыборной кампании обвинил ЕС в ведении «священной войны» против Венгрии и предупредил, что в случае усиления давления венграм с ЕС будет не по пути. Об этом сообщает «Независимая газета».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что лидер правящей партии Виктор Орбан популярен в стране «именно как защитник интересов Будапешта перед Брюсселем» и своими заявлениями поддерживает такой имидж. Однако всерьез о выходе из ЕС мало кто думает, так как такое решение может крайне негативно сказаться на экономике.

Киев готовит партизанские отряды

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что России «не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город». Несмотря на то, что некомплект в некоторых частях, расположенных в зоне конфликта в Донбассе, достигает 30%, в Киеве решили сделать ставку на мобилизационные ресурсы сил территориальной обороны (СТО), отмечает «Независимая газета».

Так, согласно указаниям президента Владимира Зеленского, численность СТО решено довести до 2 млн человек. В каждой области должна быть сформирована бригада сил территориальной обороны, а ее личный состав получит оружие.

Корабли Каспийской флотилии отправятся в Черное и Средиземное моря

Минобороны России принято решение сформировать из состава Каспийской флотилии оперативные отряды кораблей для действий в Черном и Средиземном морях. Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве пишут «Известия».

По данным издания, основой оперативных отрядов станут малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М» и тяжелые сторожевики проекта 11661 «Гепард», имеющие на вооружении крылатые ракеты «Калибр» и сверхзвуковые «Оникс». Эксперты считают, что появление таких судов в Средиземном и Черном морях усилит российский флот и станет дополнительной сдерживающей силой для потенциальных противников.

Регионам могут разрешить решать судьбу бездомных собак

В Госдуме рассмотрят поправки в закон № 498 об ответственном обращении с животными, согласно которым российским регионам позволят самостоятельно решать проблему бездомных собак. Об этом пишут «Известия».