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1 час назад

Байден воздержался от обещаний Украине

Мария Иванова

Президент США Джо Байден не дал «никаких конкретных ответов» на просьбы главы Украины Владимира Зеленского во время их телефонного разговора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, Байден не ответил ничего конкретного ни на одну из просьб Зеленского - от запроса дополнительной помощи до приглашения посетить Киев.

Байден вряд ли поедет в Киев, учитывая, что США активно советуют американцам покинуть Украину, отмечает Bloomberg.

Зеленский и Байден 13 февраля провели телефонный разговор, который продлился меньше часа. Они договорились продолжать дипломатию для урегулирования украинского кризиса, сообщали в Белом доме.

Байден заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Также он пообещал Зеленскому «быстрый и решительный» ответ США на любую «дальнейшую агрессию России».

Байден призвал американцев покинуть Украину

Зеленский, в свою очередь, пригласил Байдена на Украину. По его словам, это стало бы «мощным сигналом и способствовало бы деэскалации».

Bloomberg отмечает, что в беседе с Зеленским Байден в значительной степени повторил заявления, сделанные 12 февраля во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

При этом, по словам источника агентства, знакомого с ситуацией, администрация Байдена детально изучает возможность предоставления дополнительной экономической помощи Украине.

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