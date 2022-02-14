В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
40 минут назад

Польша начала подготовку к приему украинских беженцев

Lenta.ruиещё 1

Польша начала подготовку к массовому наплыву украинских беженцев из-за возможного «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает Onet Warszawa.

Польша начала подготовку к приему украинских беженцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Польское правительство мобилизовало местные органы власти, чтобы составить списки возможных объектов для организации пунктов размещения беженцев. Особое внимание предлагается уделить пансионатам, центрам отдыха и обучения, общежитиям, хостелам, гостиницам и различным типам залов: развлекательных, выставочных и спортивных.

«Приоритетом является указание мест, которые могут быть готовы принять беженцев менее чем за 48 часов», — рассказал глава Мазовецкого воеводства Константин Радзивилл.

8 февраля глава МВД Франции Дарманен заявил, что в случае украино-российского конфликта, в Европу хлынет волна из «десятков или даже сотен тысяч украинских беженцев». Он отметил, что деэскалация на Украине может поспособствовать предотвращению миграционного кризиса.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители