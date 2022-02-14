В Туркмении началась кампания перед внеочередными выборами президента

Избирательная кампания началась в Туркмении перед намеченными на 12 марта внеочередными выборами президента страны. Об этом сообщило в понедельник агентство TDH.

По его данным, Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов объявила о начале 14 февраля избирательной кампании, включающей несколько этапов - выдвижение кандидатов, их регистрацию, встречи с избирателями. Агентство отмечает, что ранее постановлением Меджлиса (нижней палаты) Милли генгеша (парламента) на 12 марта назначены выборы президента Туркмении.

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов. Она также обсудила ряд организационных вопросов предстоящей кампании, за ходом которой будут следить не только национальные наблюдатели со стороны политических партий и общественных организаций, но и международные эксперты и наблюдатели.

В минувшую пятницу президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Халк маслахаты (верхней палаты парламента) заявил, что пора дать дорогу молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года), а сейчас принял "непростое решение". В субботу Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов объявила о проведении внеочередных президентских выборов 12 марта. О кандидатах, которые будут участвовать в выборах, пока не была объявлено.