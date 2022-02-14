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29 минут назад

Украинским депутатам запретили покидать страну

Алиса Селезнёва

Депутатам Верховной Рады Украины запрещено покидать страну. Об этом в Facebook заявил украинский парламентарий от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

«Депутатам ВР закрыт вылет из Украины. С 12 ночи. Как принято», - констатировал он.

При этом он усомнился в том, что подобное решение законно, напомнив властям Украины о Конституции страны.

«Закон? Конституция? Нет, не слыхали…», - заметил Вадим Рабинович.

В комментариях к записи пользователи Facebook напомнили парламентарию, что депутатов избрал народ Украины и в сложное время они должны оставаться в стране.

«И правильно! Дома сидите и работайте. Депутатов заграницу не выпускать!» - уверен Роман Маланка.

«Правильно, в стране такая обстановка, а депутаты куда ехать собрались?!» - поинтересовалась Svetlana Malysh.

В течение нескольких месяцев на Западе муссируются слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против Украины. Однако власти западные страны уже пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину, а в США даже звучат угрозы применить санкции «авансом».

«Армия Украины готова устроить россиянам адский прием»

Американские СМИ назвали датой «вторжения» России на Украину 15-16 февраля. При этом глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что США ведут себя «не по-дружески» и «сеют панику» своими заявлениями. В свою очередь депутат Верховной Рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко призвал украинцев немедленно вернуться домой. По его словам, с 14 февраля пассажирские самолеты могут прекратить летать над Украиной.

Так, лизингодатель из Ирландии уже не разрешил самолету авиакомпании SkyUp заходить в воздушное пространство этой страны. При том, что борту оставалось до Борисполя 2 часа полета. В итоге, ему пришлось сесть в Кишиневе.

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