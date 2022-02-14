Япония объявила срочную эвакуацию сограждан с Украины

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси сегодня порекомендовал всем японцам в срочном порядке покинуть Украину. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, японцам необходимо немедленно эвакуироваться «наиболее безопасным способом». Хаяси отметил, что дипломатические усилия для урегулирования конфликта вокруг Украины продолжаются, однако обстановка в стране может ухудшиться.
Кроме того, МИД Японии объявило, что отзывает своих дипломатов с Украины. Теперь в посольстве остается незначительно число сотрудников. Как говорится в распространенном сообщении ведомства, из-за этого деятельность представительства сокращена.
Ранее МИД Японии повысил уровень угрозы для граждан, которые находятся на Украине, до четвертого. Четвертый уровень угрозы — максимальный. Он предполагает призыв «немедленно покинуть территорию» какой-либо страны и воздержаться от любых поездок в этом направлении.
Япония настаивает на отъезде своих граждан с Украины, ссылаясь на непрерывный «рост напряженности на российско-украинской границе». Власти подчеркнули, что в данный момент предсказать дальнейшее развитие ситуации невозможно, хотя «дипломатические усилия», необходимые для разрешения кризиса, продолжаются.