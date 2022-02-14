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16 минут назад

Япония объявила срочную эвакуацию сограждан из Украины

Елена Прошина

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси сегодня порекомендовал всем японцам в срочном порядке покинуть Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Япония объявила срочную эвакуацию сограждан из Украины
Фото: ReutersReuters

По его словам, японцам необходимо немедленно эвакуироваться «наиболее безопасным способом». Хаяси отметил, что дипломатические усилия для урегулирования конфликта вокруг Украины продолжаются, однако обстановка в стране может ухудшиться.

Кроме того, МИД Японии объявило, что отзывает своих дипломатов с Украины. Теперь в посольстве остается незначительно число сотрудников. Как говорится в распространенном сообщении ведомства, из-за этого деятельность представительства сокращена.

Ранее МИД Японии повысил уровень угрозы для граждан, которые находятся на Украине, до четвертого. Четвертый уровень угрозы — максимальный. Он предполагает призыв «немедленно покинуть территорию» какой-либо страны и воздержаться от любых поездок в этом направлении.

Япония настаивает на отъезде своих граждан с Украины, ссылаясь на непрерывный «рост напряженности на российско-украинской границе». Власти подчеркнули, что в данный момент предсказать дальнейшее развитие ситуации невозможно, хотя «дипломатические усилия», необходимые для разрешения кризиса, продолжаются.

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