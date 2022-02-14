В Раде анонсировали начало «войны» против Украины

«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад!», — заявил парламентарий. По его словам, все, что сейчас делается в отношении Украины западными партнерами: рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — «равно мощнейшим санкциям».