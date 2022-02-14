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57 минут назад

Стало известно о тайной подготовке плана коронации принца Чарльза и Камиллы

Lenta.ru

В Великобритании под кодовым названием Operation Golden Orb разрабатывается план коронации принца Чарльза и его супруги, герцогини Корнуольской Камиллы, пишет The Mail on Sunday.

Тайный план коронации принца Чарльза готовят в Британии
Фото: ReutersReuters

Как уточнили источники, церемония будет короче и дешевле. Ожидается, что служба в Вестминстерском аббатстве будет «радикально упрощена», так как принц Уэльский выступает за более современную монархию. Она будет открыта «для различных общественных групп и конфессий», отметил источник. Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года обошлась правительству в пересчете на современный курс примерно в 46 миллионов фунтов стерлингов (около 4,7 миллиарда рублей), но Чарльз поддержал мероприятие дешевле и «качественнее».

Подробности о тайной подготовке плана коронации стали известны после того, как британская королева Елизавета II объявила жену принца Чарльза Камиллу королевой-консортом. Она выразила надежду, что граждане окажут будущей королеве такую же поддержку, какую сейчас оказывают самой Елизавете.
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