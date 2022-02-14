В Киеве заявили о готовности Байдена «отдать» Украину России

Американцы идут на уступки Российской Федерации для того, чтобы она не слилась с Китаем. Они готовы отдать Украину и хотят отказаться от неё. Байден неоднократно говорил: «Мы за вас воевать не будем никогда». Тогда будет война сил НАТО и России, а это ядерная война, — указал Лазарев.