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28 минут назад

Украина запросила встречу с Россией в течение 48 часов

Елена Прошина

Украина отправила запрос на встречу с Россией и странами-участницами Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов. Планируется, что участники беседы поднимут вопрос передислокации войск РФ неподалеку от украинских границ, так как ранее Украина не получила ответ на соответствующий запрос. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Twitter главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Украина запросила встречу с Россией в течение 48 часов
Фото: ReutersReuters

По его словам, Россия не ответила на запрос от украинской стороны в рамках Венского документа, поэтому Украина делает следующий шаг.

«Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения ее усиления и передислокации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — написал Кулеба.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Киев запросил у Москвы разъяснения относительно ее военной деятельности в Крыму и районах неподалеку от территории Украины. На ответ было выделено 48 часов.

По словам министра, Москва обязана была указать точное количество военных формирований, районы маневров и типы вооружений. Кулеба сослался на нормы международного права, в частности Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности для созыва чрезвычайной встречи.

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