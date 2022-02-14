Япония объявила срочную эвакуацию дипломатов из Украины

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси призвал сегодня соотечественников как можно скорее покинуть Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

"Нужно немедленно эвакуироваться наиболее безопасным способом. Дипломатические усилия по урегулированию ситуации продолжаются. Однако обстановка может резко ухудшиться", — заявил Хаяси.

Ранее МИД Японии в ночь на понедельник объявило, что отзывает дипломатов с Украины и оставляет там небольшое число сотрудников посольства.

Ранее японский МИД повысил уровень угрозы для граждан, находящихся на Украине, до четвертого. Четвертый уровень угрозы — максимальный. Он предполагает призыв "немедленно покинуть территорию" Украины и отказаться от любых поездок в страну.

Япония настаивает на отъезде граждан с Украины из-за "продолжающегося роста напряженности на украинско-российской границе", объяснили во внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что предсказать развитие ситуации не представляется возможным "несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия", прилагаемые для разрешения кризиса.