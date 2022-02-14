В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
27 минут назад

Глава МИД Японии Хаяси: соотечественникам нужно немедленно эвакуироваться из Украины

Газета.Ruиещё 1

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси призвал сегодня соотечественников как можно скорее покинуть Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Япония объявила срочную эвакуацию дипломатов из Украины
Фото: ReutersReuters

"Нужно немедленно эвакуироваться наиболее безопасным способом. Дипломатические усилия по урегулированию ситуации продолжаются. Однако обстановка может резко ухудшиться", — заявил Хаяси.

Ранее МИД Японии в ночь на понедельник объявило, что отзывает дипломатов с Украины и оставляет там небольшое число сотрудников посольства.

Ранее японский МИД повысил уровень угрозы для граждан, находящихся на Украине, до четвертого. Четвертый уровень угрозы — максимальный. Он предполагает призыв "немедленно покинуть территорию" Украины и отказаться от любых поездок в страну.

Япония настаивает на отъезде граждан с Украины из-за "продолжающегося роста напряженности на украинско-российской границе", объяснили во внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что предсказать развитие ситуации не представляется возможным "несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия", прилагаемые для разрешения кризиса.

Последние новости
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители