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48 минут назад

США планируют отозвать всех своих дипломатов из Киева в течение двух суток

Газета.Ru

Администрация США планирует отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих в течение времени. Об этом сообщает телеканал CBS.

США отзовут всех дипломатов из Киева за двое суток
Фото: ReutersReuters

"CBS News стало известно, что администрация Джо Байдена готовится вывести весь американский персонал из Киева в течение следующих 24-48 часов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США начали эвакуировать своих дипломатов из Киева. Дипломатические источники сообщили CBS News, что эвакуация посольства началась "в одночасье", однако предполагалась, что не все дипломатические сотрудники покинут страну.

Немецкое издание Bild сообщило, что в американском посольстве в Киеве на фоне сообщений об эвакуации дипломатов начали жечь документы и уничтожать секретное оборудование.

Ранее президент США Джо Байден обратился к американцам, находящимся на Украине, и просил их покинуть страну "прямо сейчас" из-за вероятности обострения конфликта.

Также к гражданам США обратился Госдеп. Ведомство предупредило, что в случае военных действий, которые могут начаться "в любой момент", власти США не смогут эвакуировать сограждан.

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