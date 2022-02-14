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24 минуты назад

МИД Сербии порекомендовал своим гражданам покинуть Украину

Газета.Ru

Министерство иностранных дел Сербии рекомендовало гражданам республики рассмотреть возможность отъезда с территории Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

МИД Сербии порекомендовал своим гражданам покинуть Украину
Фото: Vladimir Jovanovic/DepositphotosVladimir Jovanovic/Depositphotos

"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Республики Сербия, которые в настоящий момент находятся на Украине, рассмотреть возможность раньше срока покинуть территорию этой страны. Также рекомендуем гражданам Республики Сербия, планирующим ехать на Украину, рассмотреть возможность отложить поездку", — говорится в публикации.

В ведомстве призвали граждан Сербии находится в постоянном контакте с посольством страны в Киеве. Ранее стало известно, что число стран, которые рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, выросло до 35. За прошедшую ночь список стран пополнился Кувейтом, Италией, Ираком, Испанией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Словений, Иорданией, Швецией, Марокко, Палестиной и другими.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к американцам, находящимся на Украине, и просил их покинуть страну "прямо сейчас". Причиной стала вероятность обострения конфликта. Также к гражданам США обратился Государственный департамент.

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