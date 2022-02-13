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22 минуты назад

Зеленский пригласил Байдена на Украину

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе часового телефонного разговора с лидером США Джо Байденом пригласил его посетить Украину, передает телеканал CNN.

Зеленский пригласил Байдена на Украину
Фото: CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /

Источник в правительстве Украины заявил, что глава американской администрации не дал положительный ответ на просьбу приехать в страну «как можно скорее». Информатор в аппарате Байдена в свою очередь сообщил, что его визит на Украину крайне маловероятен.

13 февраля президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. По результатам беседы они решили продолжать дипломатию для урегулирования украинского кризиса. Кроме того, лидеры стран обсудили ситуацию с безопасностью, экономические вопросы и санкции в отношении России.

Украину начали массово покидать частные самолеты

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Россия «вторгнется» на Украину 16 февраля. При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен не стал каким-либо образом подтверждать заявление лидера страны.

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