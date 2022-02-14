Украинским депутатам запретили покидать территорию страны

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил о запрете украинским парламентариям покидать страну. Об этом он сообщил в своем Facebook -аккаунте.

При этом он усомнился в законности и конституционности такого запрета.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что украинские олигархи и бизнесмены стали покидать страну, пользуясь при этом чартерными рейсами и частными самолетами. Лишь за воскресенье, 13 февраля, из Украины было совершено около 20 вылетов. Также отмечается, что как минимум восемь бизнесменов, среди которых есть депутаты Рады, покинули страну ранее.