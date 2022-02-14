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24 минуты назад

В Раде заявили о запрете покидать Украину депутатам

Lenta.ruиещё 6

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил о запрете украинским парламентариям покидать страну. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

Украинским депутатам запретили покидать территорию страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Депутатам ВР (Верховной рады, — прим. "Ленты.ру") закрыт вылет из Украины. С 12 ночи», — заявил Рабинович.

При этом он усомнился в законности и конституционности такого запрета.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что украинские олигархи и бизнесмены стали покидать страну, пользуясь при этом чартерными рейсами и частными самолетами. Лишь за воскресенье, 13 февраля, из Украины было совершено около 20 вылетов. Также отмечается, что как минимум восемь бизнесменов, среди которых есть депутаты Рады, покинули страну ранее.

Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний.

«Ни один самолет не вылетит и не взлетит с территории Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник издания «Страна.ua».

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