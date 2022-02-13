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43 минуты назад

Пушилин: Киев наращивает свои силы и технику в Донбассе

Российская Газетаиещё 3

Вооруженные силы Украины наращивают личный состав и технику в Донбассе. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

Пушилин: Киев наращивает свои силы и технику в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

"Наша разведка и все наши данные говорят о том, что скопление личного состава, техники идет по нарастающей с украинской стороны" , - отметил глава ДНР.

Он обратил внимание, что это происходит на фоне поставок Киеву вооружений из стран Запада. "К сожалению, все "горячо". Соответственно, с нашей стороны нужна полная готовность", - заявил Пушилин.

«Армия Украины готова устроить россиянам адский прием»

Ранее он уже отмечал, что у линии соприкосновения в Донбассе скопилось уже порядка 150 тысяч украинских военнослужащих. В то же время там было замечено много наемников, которые больше не пытаются замаскироваться под инструкторов.

Как заявил накануне Пушилин, ДНР делает все для дипломатического решения конфликта в Донбассе, но судя по риторике Запада и Киева, их реальным действиям, видно, что Украина готова именно к наступательным действиям, военному разрешению конфликта.

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