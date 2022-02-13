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1 час назад

Украина объявила небо над Черным морем «потенциально опасной зоной»

Майк Габриелян

Украина заявила об «активизации потенциально опасной зоны» в небе над Черным морем с 14 по 19 февраля. Об этом говорится в сообщении «Украэроруха» – организации, обслуживающей украинское воздушное пространство.

Украина объявила небо над Черным морем «потенциально опасной зоной»
Фото: TwitterTwitter

«С 14 февраля авиакомпаниям рекомендуется не летать в установленный срок над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом сложившейся ситуации», - сказано в сообщении.

Отмечается, что эта рекомендация не блокирует все движение в зоне Черного и Азовского моря. Небо над Украиной открыто для полетов.

Ранее Россия выпустила предупреждение NOTAM об ограничении полетов в отдельных районах Черного и Азовского морей из-за учебных ракетных стрельб с 14 по 19 февраля.

В предупреждении говорится, что несколько зон вокруг Крымского полуострова будут считаться опасными для полетов.

Накануне более 30 кораблей Черноморского флота вышли на учения в Чёрное море. Он выдвинулись из Севастополя и Новороссийска. Это фрегаты, сторожевые и малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные и малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

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