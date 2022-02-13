Украина объявила небо над Черным морем «потенциально опасной зоной»

Украина заявила об «активизации потенциально опасной зоны» в небе над Черным морем с 14 по 19 февраля. Об этом говорится в сообщении «Украэроруха» – организации, обслуживающей украинское воздушное пространство.
«С 14 февраля авиакомпаниям рекомендуется не летать в установленный срок над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом сложившейся ситуации», - сказано в сообщении.
Отмечается, что эта рекомендация не блокирует все движение в зоне Черного и Азовского моря. Небо над Украиной открыто для полетов.
Ранее Россия выпустила предупреждение NOTAM об ограничении полетов в отдельных районах Черного и Азовского морей из-за учебных ракетных стрельб с 14 по 19 февраля.
В предупреждении говорится, что несколько зон вокруг Крымского полуострова будут считаться опасными для полетов.
Накануне более 30 кораблей Черноморского флота вышли на учения в Чёрное море. Он выдвинулись из Севастополя и Новороссийска. Это фрегаты, сторожевые и малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные и малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.