Украина объявила небо над Черным морем «потенциально опасной зоной»

Украина заявила об «активизации потенциально опасной зоны» в небе над Черным морем с 14 по 19 февраля. Об этом говорится в сообщении «Украэроруха» – организации, обслуживающей украинское воздушное пространство.

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«С 14 февраля авиакомпаниям рекомендуется не летать в установленный срок над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом сложившейся ситуации», - сказано в сообщении.

Отмечается, что эта рекомендация не блокирует все движение в зоне Черного и Азовского моря. Небо над Украиной открыто для полетов.

Ранее Россия выпустила предупреждение NOTAM об ограничении полетов в отдельных районах Черного и Азовского морей из-за учебных ракетных стрельб с 14 по 19 февраля.

В предупреждении говорится, что несколько зон вокруг Крымского полуострова будут считаться опасными для полетов.