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1 час назад

США признали отсутствие данных о «дате войны» на Украине

Илья Родин

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CNN признался, что американские власти не способны точно назвать дату начала войны на Украине. Об этом пишут РИА «Новости».

США признали отсутствие данных о «дате войны» на Украине
Фото: EPAEPA

«Мы не можем с точностью предсказать день, но говорим, что находимся в таком периоде, когда вторжение, крупная военная операция может быть начата Россией на Украине в любой день», - сообщил Салливан.

Он добавил, что любой день - это день до или после Олимпиады. Возможно также, полагает советник, что война вообще не начнется.

«Или, такое все еще возможно, Россия может избрать путь дипломатии», - рассказал журналистам Джейк Салливан.

Ранее влиятельные западные СМИ сообщали, что Россия практически готова к началу военных действий. В том числе, хорошо вооруженные батальонные группы, подразделения по наведению мостов и прочие войска.

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