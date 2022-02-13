Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем потребовал немедленно ввести санкции против Кремля. Об этом сообщается на сайте его официального интернет-представительства.
«Президент Украины заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», - говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что следует предпринимать все меры, для того, чтобы разрешить вопрос дипломатическим путем.
«Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям», - подчеркнул украинский президент.
Он заявил, что Украина отлично понимает все риски и подготовилась к любым сценариям. «Главным врагом» для страны, по его мнению, является паника.
Владимир Зеленский с благодарностью отметил усилия Шарля Мишеля в консолидации международной поддержки Украины.
Ранее Владимир Зеленский рассказал журналистам, что количество разнообразной информации о «глубокой полномасштабной эскалации со стороны РФ» превышает все разумные границы.
«Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве слишком много информации относительно глубокой полномасштабной войны со стороны РФ... Мы понимаем все риски, мы понимаем, что эти риски есть», - сказал он на брифинге.