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15 минут назад

Зеленский призвал ЕС немедленно ввести санкции против России

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем потребовал немедленно ввести санкции против Кремля. Об этом сообщается на сайте его официального интернет-представительства.

«Президент Украины заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что следует предпринимать все меры, для того, чтобы разрешить вопрос дипломатическим путем.

«Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям», - подчеркнул украинский президент.

Он заявил, что Украина отлично понимает все риски и подготовилась к любым сценариям. «Главным врагом» для страны, по его мнению, является паника.

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Владимир Зеленский с благодарностью отметил усилия Шарля Мишеля в консолидации международной поддержки Украины.

Ранее Владимир Зеленский рассказал журналистам, что количество разнообразной информации о «глубокой полномасштабной эскалации со стороны РФ» превышает все разумные границы.

«Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве слишком много информации относительно глубокой полномасштабной войны со стороны РФ... Мы понимаем все риски, мы понимаем, что эти риски есть», - сказал он на брифинге.

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