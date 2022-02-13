СМИ узнали план канцлера Германии на встречу с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на предстоящих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным намерен «лучше понять обеспокоенности и цели России». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в германском правительстве.

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Олаф Шольц посетит Киев 14 февраля. На следующий день он приедет в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Германия не ожидает конкретных результатов от переговоров Шольца и Путина, но важно лучше понять обеспокоенности и цели России», - заявил источник в правительстве ФРГ.

По его словам, канцлер намерен заявить Путину, что Запад един в своей позиции и любая агрессия повлечет «болезненные, существенные санкции» против России.

Шольц также укажет, что ФРГ готова к диалогу, вместе с тем настаивает на деэскалации. Источник заявил, что Шольц выступает против нейтрального статуса Украины и моратория на вступление в НАТО.