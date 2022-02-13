В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
7 минут назад

СМИ узнали план канцлера Германии на встречу с Путиным

Майк Габриелян

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на предстоящих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным намерен «лучше понять обеспокоенности и цели России». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в германском правительстве.

СМИ узнали план канцлера Германии на встречу с Путиным
Фото: ReutersReuters

Олаф Шольц посетит Киев 14 февраля. На следующий день он приедет в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Германия не ожидает конкретных результатов от переговоров Шольца и Путина, но важно лучше понять обеспокоенности и цели России», - заявил источник в правительстве ФРГ.

По его словам, канцлер намерен заявить Путину, что Запад един в своей позиции и любая агрессия повлечет «болезненные, существенные санкции» против России.

Зеленский потребовал незамедлительно ввести санкции против России

Шольц также укажет, что ФРГ готова к диалогу, вместе с тем настаивает на деэскалации. Источник заявил, что Шольц выступает против нейтрального статуса Украины и моратория на вступление в НАТО.

Ранее Шольц заявил, что Европа готова к серьезному диалогу с Россией по вопросам безопасности.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители