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56 минут назад

Зеленский призвал незамедлительно ввести «превентивные санкции» против России

RT на русскомиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ЕС к незамедлительному введению антироссийских санкций.

«Президент Украины... заявил о необходимости введения превентивных санкций против России с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля», — говорится в заявлении Офиса главы государства.

В ходе переговоров Зеленский и Мишель также обсудили последние переговоры советников лидеров «нормандской четвёрки» в Берлине.

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Накануне украинский президент провёл телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого они обсудили вопрос о деэскалации на Украине.

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