На Украине раскрыли цель заявлений США о «вторжении» России

Член украинской президентской партии «Слуга народа», депутат Егор Чернев обвинил США в «информационной спецоперации» с целью демонизировать Россию.

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В Facebook он написал, что цель данной спецоперации – «демонизация РФ в мире» и мобилизация НАТО.

«Сейчас происходит наимасштабнейшая информационная спецоперация США», - заявил член «Слуги».

Ее задача, по мнению Чернева - нанесение урона экономике России без войны. Он добавил, что страдает также украинская экономика и рухнувшая гривна, однако «это война, и она не бывает без потерь».

Чернев пишет, что информационная спецоперация должна «окончательно вытеснить Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и проекта "Один пояс - один путь"».

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