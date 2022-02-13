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17 минут назад

На Украине раскрыли цель заявлений США о «вторжении» России

Майк Габриелян

Член украинской президентской партии «Слуга народа», депутат Егор Чернев обвинил США в «информационной спецоперации» с целью демонизировать Россию.

На Украине раскрыли цель заявлений США о «вторжении» России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Facebook он написал, что цель данной спецоперации – «демонизация РФ в мире» и мобилизация НАТО.

«Сейчас происходит наимасштабнейшая информационная спецоперация США», - заявил член «Слуги».

Ее задача, по мнению Чернева - нанесение урона экономике России без войны. Он добавил, что страдает также украинская экономика и рухнувшая гривна, однако «это война, и она не бывает без потерь».

Украинцев за рубежом призвали срочно вернуться в страну

Чернев пишет, что информационная спецоперация должна «окончательно вытеснить Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и проекта "Один пояс - один путь"».

Депутат признал, что «не Путин планирует вторжение, а США загоняют его в ловушку»

Ранее Зеленский заявил, что количество разнообразной информации о «глубокой полномасштабной эскалации со стороны РФ» превышает все разумные границы и потребовал доказательств угрозы «вторжения России».

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