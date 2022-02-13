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31 минуту назад

«Этот нонсенс»: В офисе Зеленского оценили воздушную блокаду Украины

Илья Родин

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил агентству Reuters, что его страна не заинтересована в закрытии своего воздушного пространства. Об этом пишут РИА «Новости».

«Этот нонсенс»: В офисе Зеленского оценили воздушную блокаду Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самое важное, что Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать воздушное пространство. Этот нонсенс. Я считаю, что в каком-то смысле это напоминает частичную блокаду», - отметил политик.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко призвал украинцев немедленно вернуться домой. Причиной такого заявления политика послужило то, что с понедельника, 14 февраля, пассажирские самолеты могут прекратить летать над Украиной.

Кроме того, СМИ рассказали, что часть авиакомпаний уже прекратила полеты на Украину по тем или иным причинам.

В частности, лизингодатель из Ирландии не разрешил самолету авиакомпании SkyUp заходить в воздушное пространство этой страны. При том, что борту оставалось до Борисполя 2 часа полета. В итоге, ему пришлось сесть в Кишиневе.

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