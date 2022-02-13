Сотрудники миссии ОБСЕ экстренно покинули Донбасс

США решили немедленно вывести американских сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с территории Донбасса. Об этом сообщает Reuters. Агентство опубликовало снимки, запечатлевшие отъезд американцев из отеля в Донецке.

Решение было принято на фоне «опасений возможного российского «вторжения». При этом в ОБСЕ не ответили на запрос агентства о комментариях.

Один из источников агентства, пожелавший остаться неназванным, сказал, что решение США о выводе представителей ОБСЕ вступило в силу немедленно, и «они ожидают, что другие страны вскоре примут аналогичные решения».

Два источника также сообщили, что Британия решила перевести своих членов ОБСЕ из ДНР и ЛНР на территорию, контролируемую украинскими властями.

ОБСЕ выполняет в Донбассе миссию гражданского наблюдателя.