Сотрудники миссии ОБСЕ экстренно покинули Донбасс

США решили немедленно вывести американских сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с территории Донбасса. Об этом сообщает Reuters. Агентство опубликовало снимки, запечатлевшие отъезд американцев из отеля в Донецке.
Решение было принято на фоне «опасений возможного российского «вторжения». При этом в ОБСЕ не ответили на запрос агентства о комментариях.
Один из источников агентства, пожелавший остаться неназванным, сказал, что решение США о выводе представителей ОБСЕ вступило в силу немедленно, и «они ожидают, что другие страны вскоре примут аналогичные решения».
Два источника также сообщили, что Британия решила перевести своих членов ОБСЕ из ДНР и ЛНР на территорию, контролируемую украинскими властями.
ОБСЕ выполняет в Донбассе миссию гражданского наблюдателя.
Россия опровергает данные о «вторжении» и обвиняет США в дезинформации и намеренном нагнетании обстановки вокруг Украины. В Кремле не исключают, что под прикрытием массированной информационной атаки на Россию, длящейся с октября 2021 года, Киев планирует наступление на самопровозглашенные республики Донбасса.