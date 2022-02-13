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33 минуты назад

«Важно!»: В Раде призвали украинцев за рубежом срочно вернуться

Майк Габриелян

Пассажирские самолеты перестанут летать над Украиной с понедельника, 14 февраля. Поэтому украинцам необходимо срочно вернуться в страну. Об этом заявил депутат Верховной Рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передает РИА «Новости».

«Важно! Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже (!). Потому что, в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно», — написал депутат

По его словам, уже с 14 февраля с 16:00 (17:00 мск) воздушное движение на Украине будет приостановлено.

Запад устроит Украине воздушную блокаду

Он отметил, что одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что завтра вечером прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины.

«Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. На данный момент KLM отменил свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France», - предупредил Гончаренко.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в понедельник пул крупнейших международных страховых компаний готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.

В воскресенье, 13 февраля, лизингодатель из Ирландии запретил самолету украинской авиакомпании SkyUp входить в воздушное пространство Украины. В итоге лайнер, летевший из португальской Мадейры в Киев, был вынужден сесть в аэропорту Кишинева.

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