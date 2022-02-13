Летевшему в Киев самолету запретили входить в воздушное пространство Украины

Лизингодатель из Ирландии не разрешил самолету авиакомпании SkyUp заходить в воздушное пространство Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе украинской компании.

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«12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины», - сообщила пресс-служба.

В итоге летевший из португальской Мадейры в киевский аэропорт «Борисполь» борт был вынужден сесть в Кишиневе. Для 175 пассажиров самолета компания организовала экстренный трансфер в Киев.

Авиакомпания SkyUp и украинские официальные лица всячески пытались договориться с владельцем, уговорить его изменить решение. Но он предоставил ультимативный отказ прямо во время рейса.

Пассажирка этого рейса Ольга Руднева рассказала изданию Nv.ua, что узнала о смене маршрута во время полета, за два часа до посадки в Киеве.

«Сообщили, что лизингодатель борта не готов рисковать самолетом и поэтому он не разрешает залетать в воздушное пространство Украины. Посадили в Кишиневе, отсюда автобусами в Киев», - заявила она.