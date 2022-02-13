Митингующие в Алма-Ате потребовали вернуть богатства Назарбаева народу

В Алма-Ате на площади Республики проходит несогласованный митинг в память о жертвах январских беспорядков в Казахстане, сообщает РИА Новости. Собравшиеся прибывают с плакатами, на которых написаны имена погибших, и фотографиями жертв. В соцсетях появились видео, на которых слышно, что люди также требуют от властей вернуть народу богатства бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева.

К 12:00 по местному времени на площади Республики собрались порядка 300 человек. Участники акции приходят с транспарантами и фотографиями погибших во время январских протестов. Имена жертв также написаны на плакатах.

Сотрудники правоохранительных органов наблюдает за происходящим, однако не препятствуют проведению митинга. Рядом также дежурит бригада скорой помощи.

Как сообщает Telegram-канал Minval — LIVE, участники акции выдвинули требования к властям: богатства бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева вернуть народу. Также люди хотят, чтобы проспект Назарбаева переименовали и отменили закон о первом президенте страны.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Владимиром Путиным также обсудил митинги в стране. По его словам, это была подготовленная операция международных террористов с целью подрыва конституционного строя и госпереворота. При этом он высоко оценил роль российских миротворцев в урегулировании ситуации.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые акции протеста из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имевшемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения её главы Касым-Жомарта Токаева.