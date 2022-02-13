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48 минут назад

«Извините за выражение»: Посол России выругался в беседе с журналистом

Илья Родин

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев в интервью популярному шведскому таблоиду Aftonbladet откровенно описал свое отношение к западным санкциям.

«Извините за выражение»: Посол России выругался в беседе с журналистом
Фото: TelegramTelegram

«Извините за выражение, но нам насрать на западные санкции», - сказал Татаринцев, отвечая на вопрос об отношении Москвы к санкционному давлению Запада.

О других вопросах посол, отмечает издание, высказался более сдержанно, но также без лишнего словоблудия. Он заявил, что постоянные, едва ли не ежедневные провокации со стороны США и Североатлантического альянса в отношении России ухудшают ситуацию и фактически заставляют Москву выступать категорически против вступления Швеции в НАТО.

Татаринцев подчеркнул, что в более благоприятных обстоятельствах Россия, разумеется, изменила бы свою жесткую позицию по этому вопросу, так как уважает суверенитет сопредельных стран, в том числе и королевства. Но в настоящее время, по его мнению, ситуация становится все более взрывоопасной.

«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Это принципиальный и всеобъемлющий вопрос», - без обиняков высказался дипломат в интервью шведской газете.

На вопрос об ответных действиях РФ в случае вступления Швеции в НАТО Татаринцев ответил обтекаемо. Он заявил, что Стокгольм не стремится в альянс, поэтому вопрос пока не стоит на повестке МИД РФ.

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