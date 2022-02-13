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25 минут назад

Украина опровергла запрет на въезд россиян в страну

Елена Прошина

На Украине опровергли информацию о запрете на въезд россиян в страну. Об этом изданию «Телеграф» сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Украина опровергла запрет на въезд россиян в страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — сообщил он.

Как отметил пресс-секретарь, ежедневно десятки иностранцев получают отказ во въезде на Украину «по разным причинам». Среди них есть и россияне, которым, как и всем остальным, «необходимо выполнять условия для въезда, прежде чем попасть на территорию страны».

Ранее сообщалось, что власти в Киеве приняли решение не впускать граждан России на украинскую территорию.

Тем временем, с 14 февраля воздушное пространство Украины фактически будет закрыто для авиасообщения из-за действий западных страховых компаний. Крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, отправили всем мировым собственникам самолетов официальное сообщение. Из него следует, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие на Украине для любого самолета.

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