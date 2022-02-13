Украина опровергла запрет на въезд россиян в страну

На Украине опровергли информацию о запрете на въезд россиян в страну. Об этом изданию «Телеграф» сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — сообщил он.
Как отметил пресс-секретарь, ежедневно десятки иностранцев получают отказ во въезде на Украину «по разным причинам». Среди них есть и россияне, которым, как и всем остальным, «необходимо выполнять условия для въезда, прежде чем попасть на территорию страны».
Ранее сообщалось, что власти в Киеве приняли решение не впускать граждан России на украинскую территорию.
Тем временем, с 14 февраля воздушное пространство Украины фактически будет закрыто для авиасообщения из-за действий западных страховых компаний. Крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, отправили всем мировым собственникам самолетов официальное сообщение. Из него следует, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие на Украине для любого самолета.