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54 минуты назад

Живущие в Байконуре россияне получат сертификаты на переселение в Россию

Газета.Ruиещё 2

Живущие в Байконуре россияне получат в 2022 году 600 сертификатов на переселение в Россию и покупку жилья, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в городе.

Сотни жителей Казахстана переселят в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На 2022 год запланировано выдать 600 жилищных сертификатов. Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, в них человек - 1399. То есть практически все, кто стоят на отселение, должны сертификаты получить", - указано в сообщении.

Предполагается, что по этому сертификату переселенцы могут получить до 1,3 млн рублей - тем не менее, целиком этой суммы для покупки жилья в России не хватит. Первоначально, программа обеспечения жильем граждан, отселяемых из Байконура, действовала с 2002 по 2013 годы, за это время в Россию переселились 7 тысяч человек.

Программа возобновилась в 2018 году, и продолжалась вплоть до нынешнего времени. Ранее на Байконуре объявили режим повышенной опасности из-за угрозы теракта.

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