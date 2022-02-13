Сотни жителей Казахстана переселят в Россию

Живущие в Байконуре россияне получат в 2022 году 600 сертификатов на переселение в Россию и покупку жилья, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в городе.

"На 2022 год запланировано выдать 600 жилищных сертификатов. Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, в них человек - 1399. То есть практически все, кто стоят на отселение, должны сертификаты получить", - указано в сообщении.

Предполагается, что по этому сертификату переселенцы могут получить до 1,3 млн рублей - тем не менее, целиком этой суммы для покупки жилья в России не хватит. Первоначально, программа обеспечения жильем граждан, отселяемых из Байконура, действовала с 2002 по 2013 годы, за это время в Россию переселились 7 тысяч человек.