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15 минут назад

СМИ: Запад закрывает воздушное пространство Украины

Елена Прошина

С 14 февраля воздушное пространство Украины фактически будет закрыто для авиасообщения из-за действий западных страховых компаний, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на свои источники.

СМИ: Запад закрывает воздушное пространство Украины
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил собеседники на страховом рынке.

По их словам, крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, отправили всем мировым собственникам самолетов официальное сообщение. Из него следует, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие на Украине для любого самолета.

Владельцы частных бортов также сообщили о получении уведомления, что в течение 48 часов страховые гарантии на их лайнеры будут отозваны, из-за чего воздушные суда до истечения этого срока должны покинуть Украину.

По данным издания, первые проблемы начались еще в конце 2020 года, когда европейская компания, которая предоставила в лизинг лайнеры украинскому перевозчику, потребовала вывести два борта с территории страны. С января текущего года такие прецеденты повторились уже по другим авиакомпаниям.

Отмечается, что сообщения о дате «российского нападения» ускорило решение о прекращении страхового покрытия для полетов над Украиной. Таким образом, в ближайшее время с территории страны могут вывезти большинство самолетов, так как все они находятся в лизинге.

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