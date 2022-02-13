В Лондоне запустили антироссийскую рекламу с цитатой Тургенева

В лондонском метро разместили рекламу антироссийской направленности, содержащую цитату из романа русского писателя Ивана Тургенева «Отцы и дети». Это следует из фотографии, которую выложил бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов на своей странице в Facebook.
«Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы… бесполезные слова. Русскому они не нужны», — гласит красная надпись на баннере в лондонском метро.
Гололобов назвал данное действие «унижением русских через цитирование классики».
Фраза, размещенная на антироссийской рекламе, принадлежит главному герою романа «Отцы и дети» Евгению Базарову. В контексте произведения Базаров отмечает, что эти слова являются иностранными и «русскому человеку даром не нужны».