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1 час назад

В Лондоне запустили антироссийскую рекламу с цитатой Тургенева

Ura.Ru

В лондонском метро разместили рекламу антироссийской направленности, содержащую цитату из романа русского писателя Ивана Тургенева «Отцы и дети». Это следует из фотографии, которую выложил бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов на своей странице в Facebook.

В Лондоне запустили антироссийскую рекламу с цитатой Тургенева
Фото: URA.RUURA.RU

«Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы… бесполезные слова. Русскому они не нужны», — гласит красная надпись на баннере в лондонском метро.

Гололобов назвал данное действие «унижением русских через цитирование классики».

Фраза, размещенная на антироссийской рекламе, принадлежит главному герою романа «Отцы и дети» Евгению Базарову. В контексте произведения Базаров отмечает, что эти слова являются иностранными и «русскому человеку даром не нужны».

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