Украина опровергла запрет на въезд россиян в страну

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о запрете на въезд россиян в страну. Об этом сообщает «Телеграф».

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Демченко призвал не руководствоваться слухами.

«Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — заявил он.

По его словам, ежедневно десятки иностранных граждан получают отказ во въезде на Украину «по разным причинам». Он уточнил, что среди них есть и россияне, которым, как и все остальные, должны «выполнять условия для въезда, прежде чем попасть на территорию страны».