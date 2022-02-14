На Украине не увидели предпосылок для вторжения России

По словам Данилова, ситуация на Украине сейчас находится под контролем и пока угрозы вторжения нет. «Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление РФ может происходить то ли 16, то ли 17 числа. Мы это не предусматриваем, мы этого не видим», — заявил он.