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1 час назад

На Украине не увидели предпосылок для вторжения России

Lenta.ruиещё 8

В Киеве в настоящий момент не видят предпосылок для полномасштабного вторжения России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает ТАСС.

На Украине не увидели предпосылок для вторжения России
Фото: ReutersReuters

По словам Данилова, ситуация на Украине сейчас находится под контролем и пока угрозы вторжения нет. «Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление РФ может происходить то ли 16, то ли 17 числа. Мы это не предусматриваем, мы этого не видим», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия вторгнется на территорию Украины 16 февраля. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Также Вашингтон предупредил союзников, что наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, целью «истерики» Запада по поводу якобы вторжения России на Украину является провокация.

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