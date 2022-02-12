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32 минуты назад

Глава ДНР прокомментировал данные о мощном взрыве в Донецке

Lenta.ruиещё 1

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что пока в Донецке все под контролем, опровергнув данные о мощном взрыве. Об этом написала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Небольшая движуха»: глава ДНР прокомментировал сообщения о взрыве в Донецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их территории. Но это еще не оно», — прокомментировал Пушилин данные о мощном взрыве.

По данным Telegram-канала Военный обозреватель, взрывная волна ощущалась по всему городу. Тем временем Telegram-канал WarGonzo указывает, что взрыв мог произойти на территории, подконтрольной украинской стороне. По мнению журналистов, до Донецка могла докатиться взрывная волна.

Очевидцы сообщили о мощном взрыве в Донецке

Ранее датой вторжения России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля. Вашингтон предупредил союзников, что непосредственному наступлению якобы будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

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