Германия призвала своих граждан покинуть Украину

В министерстве заявили, обращаясь к гражданам Германии на Украине, что они должны оценить, необходимо ли их пребывание там, и, если нет, в ближайшее время покинуть республику, передает ТАСС.
Ранее Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного американского персонала посольства в Киеве из-за якобы угрозы военных действий.
Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Вместе с тем Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, решила оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине.
Посольство Британии и представительства Евросоюза (ЕС) на Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас решили продолжить работу в республике.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.