Германия призвала своих граждан покинуть Украину

МИД Германии призвал граждан покинуть Украину, если их пребывание в этой стране необязательно.

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В министерстве заявили, обращаясь к гражданам Германии на Украине, что они должны оценить, необходимо ли их пребывание там, и, если нет, в ближайшее время покинуть республику, передает ТАСС.

Ранее Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного американского персонала посольства в Киеве из-за якобы угрозы военных действий.

Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.

Вместе с тем Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, решила оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине.

Посольство Британии и представительства Евросоюза (ЕС) на Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас решили продолжить работу в республике.