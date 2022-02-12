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17 минут назад

Германии рассказали о расплате за отказ от «Северного потока — 2»

Секрет Фирмы

В случае отказа от проекта «Северный поток — 2» Германия может столкнуться с многомиллиардными исками в арбитражных судах. Ситуация также может навредить деловой репутации Берлина. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Ранее в Сенате США заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готов остановить «Северный поток — 2».

«Шольц, несмотря на то, что он выходец из Социально-демократической партии, принадлежит к касте политиков-глобалистов, для которых особый режим трансатлантических отношений является приоритетом», — пояснил Камкин.

Политолог уточнил, что, с одной стороны, на канцлера Германии давят США, с другой стороны — немецкий бизнес, который в случае отказа от «Северного потока — 2» рискует понести многомиллиардные потери.

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Камкин предположил, что Шольц сможет «соскочить» с проекта под давлением США, сославшись на мнение регулятора и технические тонкости. Тем более немецкое правительство уже предупреждало, что в случае несертификации газопровода компенсации выплачиваться не будут, напомнил эксперт.

Отказ от газопровода может обернуться для правительства ФРГ ещё и серьёзными политическими рисками. Камкин отметил, что в этом случае ущерб точно понесут немецкие компании и жители страны.

Ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил , что канцлер Германии Олаф Шольц готов остановить «Северный поток— 2» в случае «вторжения» России на Украину.

На пресс-конференции с Шольцем Байден также затронул тему «Северного потока — 2». Американский президент пообещал «положить конец» газопроводу, если танки России пересекут границу Украины.

По мнению Джо Байдена, газ и нефть — единственный экспорт, который есть у России, поэтому страна сильно пострадает, если прекратить эти поставки.

В беседе с «Секретом фирмы» аналитик Игорь Юшков предположил , что Штаты собираются убедить Евросоюз ввести синхронные санкции против проекта в случае эскалации на Украине.

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