В Германии нашли способ решить разногласия НАТО и России

Разногласия между НАТО и Россией по поводу расширения организации на восток можно решить дипломатическим путем. Для этого необходимо добиться полной реализации Минских соглашений. Об этом заявил экс-министр обороны Германии, менеджер и юрист Франц Йозеф Юнг, пишет РИА Новости.

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В субботу, 12 февраля, моменту подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений исполняется 7 лет. Эти соглашения все еще являются основой урегулирования ситуации на Украине.

По словам Юнга, решающим фактором для деэскалации конфликта является нормандский формат и реализация Минских соглашений, с которыми когда-то согласился президент России Владимир Путин и экс-президент Украины Петр Порошенко.

Экс-министр обороны Германии рассказал, что спросил главу МИД РФ Сергея Лаврова на одной из международных конференций, почему Россия не предпринимает шагов для реализации Минских соглашений.

«Лавров тогда ответил, что Украина, к сожалению, не делает это сама. Тут я должен признать его некоторую правоту», — отметил Юнг.

Он выразил уверенность, что реализация Минских соглашений со стороны как Украины, так и России поможет урегулировать конфликт мирным путем.