Белый дом подтвердил планы по переговорам Путина и Байдена

Телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдут 12 февраля, утром, по вашингтонскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

«Президент Байден и российский президент Путин поговорят в субботу утром», — цитирует ТАСС представителя.

По словам американской стороны, Россия предлагала провести разговор 14 февраля, но согласилась на встречное предложение провести их 12 февраля.