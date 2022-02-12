В Британии объяснили успехи Путина

Британский журнал The Spectator объяснил, как президент России Владимир Путин добился таких успехов на международной арене. Об этом пишет «Лента.ру».

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Как говорится в материале под названием «Почему Путин побеждает», глава российского государства доказал, что Запад — теоретическое построение и пережиток истории. Как пояснили авторы статьи, сейчас единый Запад в действительности представляет собой отдельные европейские и североамериканские страны. И у них с Россией разный уровень политического и экономического развития.

В качестве примера издание приводит конфликт вокруг Украины. Как уверяют авторы статьи, Путин доказал, что ни одна европейская страна не станет предпринимать какие-либо военные действия в ответ на «вопиющую угрозу суверенному государству». Кроме того, правительства западных стран постоянно спорят и не могут прийти к единому мнению по вопросу взаимодействия с Москвой и санкций. Авторы статьи добавили, что Путин грамотно использует свои преимущества — армию и собственные дипломатические навыки.