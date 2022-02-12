В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
1 час назад

В Британии объяснили успехи Путина

Елена Прошина

Британский журнал The Spectator объяснил, как президент России Владимир Путин добился таких успехов на международной арене. Об этом пишет «Лента.ру».

В Британии объяснили успехи Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в материале под названием «Почему Путин побеждает», глава российского государства доказал, что Запад — теоретическое построение и пережиток истории. Как пояснили авторы статьи, сейчас единый Запад в действительности представляет собой отдельные европейские и североамериканские страны. И у них с Россией разный уровень политического и экономического развития.

В качестве примера издание приводит конфликт вокруг Украины. Как уверяют авторы статьи, Путин доказал, что ни одна европейская страна не станет предпринимать какие-либо военные действия в ответ на «вопиющую угрозу суверенному государству». Кроме того, правительства западных стран постоянно спорят и не могут прийти к единому мнению по вопросу взаимодействия с Москвой и санкций. Авторы статьи добавили, что Путин грамотно использует свои преимущества — армию и собственные дипломатические навыки.

Ранее обозреватель американского издания The Wall Street Journal Уолтер Мид написал, что действия Путина продемонстрировали несостоятельность западных политиков и дипломатов. По его словам, Запад беспомощен и не может дать России достойный отпор.

39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители