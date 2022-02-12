В США предложили ввести санкции против Минска из-за РФ

Сенатор США от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд предложил ввести санкции против Минска за содействие России. Об этом сообщается на его сайте.

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Лэнкфорд заявил, что законопроект направлен на то, чтобы остановить Белоруссию от поддержки «российской агрессии» и удержать ее от разрешения использовать территорию страны для вторжения войск России на Украину. Согласно инициативе, Вашингтон должен вводить одинаковые меры реагирования как на РФ, так и на любую другую страну, которая будет оказывать ей помощь «в нарушении территориальной целостности Украины».