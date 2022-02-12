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1 час назад

В США предложили ввести санкции против Минска за содействие России

Lenta.ru

Сенатор США от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд предложил ввести санкции против Минска за содействие России. Об этом сообщается на его сайте.

В США предложили ввести санкции против Минска из-за РФ
Фото: ReutersReuters

Лэнкфорд заявил, что законопроект направлен на то, чтобы остановить Белоруссию от поддержки «российской агрессии» и удержать ее от разрешения использовать территорию страны для вторжения войск России на Украину. Согласно инициативе, Вашингтон должен вводить одинаковые меры реагирования как на РФ, так и на любую другую страну, которая будет оказывать ей помощь «в нарушении территориальной целостности Украины».

Ранее американские власти утверждали, что Россия якобы может атаковать Украину с территории Белоруссии. Западные лидеры были обеспокоены совместными учениями двух стран. В Госдепартаменте США также заявили, что проект обновленной Конституции Белоруссии также может свидетельствовать о планах властей разрешить размещение на территории страны как обычных, так и ядерных сил РФ.

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