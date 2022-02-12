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1 час назад

Bloomberg: Россия «может напасть на Украину» 15 февраля

RT на русскомиещё 2

Американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщает, что Россия «может напасть на Украину» 15 февраля.

Bloomberg сообщило дату «нападения» России на Украину
Фото: Gettyimages.ru © Chris McGrathGettyimages.ru © Chris McGrath

По данным указанных чиновников, действия России могут включать «провокацию в Донбассе» или «нападение на Киев».

«Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу публикации Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину.

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