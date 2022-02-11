В Британии рассказали, как Путин изобличил Запад

«Путин разоблачил «Запад» как теоретическую конструкцию — скорее пережиток истории, чем сегодняшнюю реальность… Больше нет двух разных миров: Востока и Запада. Вместо этого у России разный уровень экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами», - говорится в статье.

Отмечается, что НАТО никогда ранее не выглядела такой измотанной, а Западные страны не были так разделены. Запад не может прийти к согласию по поводу возможных санкций, а президент США Джо Байден и германский канцлер Олаф Шольц не смогли договориться даже по вопросу газопровода «Северный поток – 2». Угроза отрезать Россию от системы банковских расчетов Swift ни к чему не привела, не в последнюю очередь потому, что Германии нужно каким-то образом платить за российский газ, от которого зависит ее экономика.