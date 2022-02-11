В Британии рассказали, как Путин изобличил Запад

Британский журнал The Spectator считает, что последние несколько недель переговоров с западными лидерами президент России Владимир Путин может считать огромным успехом. В частности, ситуация показала, что так называемый Запад – теоретическая конструкция.
«Путин разоблачил «Запад» как теоретическую конструкцию — скорее пережиток истории, чем сегодняшнюю реальность… Больше нет двух разных миров: Востока и Запада. Вместо этого у России разный уровень экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами», - говорится в статье.
Отмечается, что НАТО никогда ранее не выглядела такой измотанной, а Западные страны не были так разделены. Запад не может прийти к согласию по поводу возможных санкций, а президент США Джо Байден и германский канцлер Олаф Шольц не смогли договориться даже по вопросу газопровода «Северный поток – 2». Угроза отрезать Россию от системы банковских расчетов Swift ни к чему не привела, не в последнюю очередь потому, что Германии нужно каким-то образом платить за российский газ, от которого зависит ее экономика.
«Москва подкупила Германию, сделав идею единой Европы смехотворной», - подчеркивается в материале.
По мнению автора статьи, Россия остается экономически слабой, но Путин продемонстрировал, что российских вооруженных сил все еще следует опасаться, и что он может вести хорошую дипломатическую игру.