В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
20 минут назад

В Британии рассказали, как Путин изобличил Запад

Елена Прошина

Британский журнал The Spectator считает, что последние несколько недель переговоров с западными лидерами президент России Владимир Путин может считать огромным успехом. В частности, ситуация показала, что так называемый Запад – теоретическая конструкция.

В Британии рассказали, как Путин изобличил Запад
Фото: ReutersReuters

«Путин разоблачил «Запад» как теоретическую конструкцию — скорее пережиток истории, чем сегодняшнюю реальность… Больше нет двух разных миров: Востока и Запада. Вместо этого у России разный уровень экономического и политического взаимодействия с отдельными европейскими и североамериканскими странами», - говорится в статье.

Отмечается, что НАТО никогда ранее не выглядела такой измотанной, а Западные страны не были так разделены. Запад не может прийти к согласию по поводу возможных санкций, а президент США Джо Байден и германский канцлер Олаф Шольц не смогли договориться даже по вопросу газопровода «Северный поток – 2». Угроза отрезать Россию от системы банковских расчетов Swift ни к чему не привела, не в последнюю очередь потому, что Германии нужно каким-то образом платить за российский газ, от которого зависит ее экономика.

«Москва подкупила Германию, сделав идею единой Европы смехотворной», - подчеркивается в материале.

По мнению автора статьи, Россия остается экономически слабой, но Путин продемонстрировал, что российских вооруженных сил все еще следует опасаться, и что он может вести хорошую дипломатическую игру.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители