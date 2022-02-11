Белый дом допустил вторжение РФ на Украину в ходе Олимпиады

Россия, по мнению США, способна напасть на Украину в ходе Олимпиады в Пекине. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу, 11 февраля.

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— Как мы и говорили раньше, сейчас такой момент, когда вторжение может произойти в любой момент, если президент Путин отдаст приказ об этом, — рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что данный сценарий способен произойти и во время Игр. Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников посольства в Киеве и призывает американцев покинуть Украину, отметил Салливан в ходе эфира на сайте Белого дома.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москвы якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.