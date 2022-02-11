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27 минут назад

Белый дом допустил вторжение России на Украину в ходе Олимпиады

Вечерняя Москва

Россия, по мнению США, способна напасть на Украину в ходе Олимпиады в Пекине. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу, 11 февраля.

Белый дом допустил вторжение РФ на Украину в ходе Олимпиады
Фото: ReutersReuters

— Как мы и говорили раньше, сейчас такой момент, когда вторжение может произойти в любой момент, если президент Путин отдаст приказ об этом, — рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что данный сценарий способен произойти и во время Игр. Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников посольства в Киеве и призывает американцев покинуть Украину, отметил Салливан в ходе эфира на сайте Белого дома.

В Белом доме заявили о приближении украинского кризиса к критической точке

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог вторжения на Украину. Данный материал Москвы якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

Источники издания при этом не предоставили прямых доказательств существования плана. Видео якобы должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.

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