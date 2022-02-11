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22 минуты назад

Израиль эвакуирует семьи своих дипломатов из Украины

Вероника Полынина

Израиль объявил об эвакуации семей своих дипломатов с Украины. Об этом сообщило государственное телевидение Израиля со ссылкой на МИД страны.

Израиль эвакуирует семьи своих дипломатов из Украины
Фото: ReutersReuters

МИД рекомендовал проживающим на Украине гражданам Израиля «рассмотреть возможность остаться там и ни в коем случае не приближаться к горячим точкам». Израильтянам, которые только планировали посетить Украину, ведомство посоветовало отложить поездку.

Сообщается также, что сегодняшняя оценка МИД Израиля ситуации на российско-украинской границе позволяет сделать вывод о том, что «русские собрали достаточно сил, чтобы позволить им военное вторжение — как через Белоруссию, так и через Черное море».

В связи с «подготовкой к вторжению» Израиль решил начать вывоз с Украины семей дипломатов.

Ранее об эвакуации семей дипломатов заявили США, Великобритания, Япония, Канада и Австралия. Франция сообщала, что рассматривает возможность такого шага.

Ранее американский президент Джо Байден призвал граждан США срочно уехать с Украины, а госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что «российское вторжение» может начаться в любой момент, даже во время проведения Олимпийских игр в Пекине.

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