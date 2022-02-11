Израиль эвакуирует семьи своих дипломатов из Украины

Израиль объявил об эвакуации семей своих дипломатов с Украины. Об этом сообщило государственное телевидение Израиля со ссылкой на МИД страны.

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МИД рекомендовал проживающим на Украине гражданам Израиля «рассмотреть возможность остаться там и ни в коем случае не приближаться к горячим точкам». Израильтянам, которые только планировали посетить Украину, ведомство посоветовало отложить поездку.

Сообщается также, что сегодняшняя оценка МИД Израиля ситуации на российско-украинской границе позволяет сделать вывод о том, что «русские собрали достаточно сил, чтобы позволить им военное вторжение — как через Белоруссию, так и через Черное море».

В связи с «подготовкой к вторжению» Израиль решил начать вывоз с Украины семей дипломатов.

Ранее об эвакуации семей дипломатов заявили США, Великобритания, Япония, Канада и Австралия. Франция сообщала, что рассматривает возможность такого шага.