Во Франции раскрыли содержание приватной беседы Путина и Макрона

Во Франции рассказали, о чем Путин говорил с Макроном

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Президент России Владимир Путин на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном по украинскому кризису говорил об истории и претензиях к НАТО, восходящих к концу холодной войны, пишет Reuters со ссылкой на два источника в окружении французского лидера.

Как сообщили источники, Макрон был поражен тем, насколько Путин отличается от человека, которого он встретил в своей летней резиденции на Французской Ривьере три года назад.

«(Путин) дал ему пять часов исторического ревизионизма», — сказал один из двух источников, описывая, как российский президент говорил о том, что Запад нарушил обязательства перед Россией расширением НАТО за счет государств бывшего советского блока.

По его словам, эти пять с лишним часов переговоров дали понять, насколько сегодняшний Путин отличается от Путина трехлетней давности.

Согласно одному из источников, Путин в ходе переговоров неоднократно возвращался к вопросу о соглашении с НАТО 1997 года, которое проложило путь трем странам бывшего советского блока - Польше, Венгрии и Чехии - к вступлению в альянс.

Источники сообщают, что Путин назвал это соглашение предательством прежних обещаний альянса не расширяться. Он также назвал события на Украине в 2014 году переворотом, а про Зеленского сказал, что тот «контролируется США».

По словам второго источника, после переговоров Макрон сказал своей команде, что, когда он принимал Путина во Франции в 2019 году, кремлевский лидер казался «менее жестким и менее сосредоточенным на истории», чем в этот раз.