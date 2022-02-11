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52 минуты назад

В Британии зафиксирована первая смерть от лихорадки Ласса

Вероника Полынина

В Великобритании зафиксирован первый летальный исход от лихорадки Ласса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское Агентство по здравоохранению (UKHSA).

В Британии зафиксирована первая смерть от лихорадки Ласса
Фото: ReutersReuters

Смерть зафиксирована в графстве Бедфордшир на востоке Англии.

Накануне сообщалось, что в стране два человека заразились лихорадкой Лассо после поездки в Западную Африку, еще один случай находился на стадии исследования. Сейчас UKHSA заявляет о трех подтвержденных случаях, один из пациентов скончался.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер на брифинге 11 февраля сообщил, что заразившиеся являются членами одной семьи. Он отметил, что заболевание «не распространяется быстро между людьми», в связи с чем ВОЗ считает, что «в целом риск для населения является очень низким».

Лихорадка Ласса - острое инфекционное вирусное заболевание, входящее в семейство аренавирусов группы геморрагических лихорадок. Наиболее широкое распространение лихорадка Ласса получила в Западной Африке, включая Нигерию, Либерию, Гану, Гвинею и Сьерра-Леоне. Ежегодно в этих странах лихорадкой болеют до 500 тысяч человек, около 5 тысяч умирают.

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