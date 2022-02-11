В Британии зафиксирована первая смерть от лихорадки Ласса

В Великобритании зафиксирован первый летальный исход от лихорадки Ласса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское Агентство по здравоохранению (UKHSA).

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Смерть зафиксирована в графстве Бедфордшир на востоке Англии.

Накануне сообщалось, что в стране два человека заразились лихорадкой Лассо после поездки в Западную Африку, еще один случай находился на стадии исследования. Сейчас UKHSA заявляет о трех подтвержденных случаях, один из пациентов скончался.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер на брифинге 11 февраля сообщил, что заразившиеся являются членами одной семьи. Он отметил, что заболевание «не распространяется быстро между людьми», в связи с чем ВОЗ считает, что «в целом риск для населения является очень низким».