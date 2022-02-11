В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
16 минут назад

В Британии заметили раскол Украины из-за антироссийской риторики

Елена Прошина

Одесса сопротивляется насильственной «украинизации» и завидует Крыму. Об этом сообщает The Financial Times. Выдержки из статьи приводит «Украина.ру».

В Британии заметили раскол Украины из-за антироссийской риторики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В издании отметили, что материал продолжает ведущуюся западными СМИ кампанию по поводу «планирующегося вторжения России на Украину». Одессу в статье указывают в качестве одной из вероятных целей.

К данному выводу автора статьи привела «необычная демография» города — процент русскоговорящих жителей там больше, чем в других уголках Украины. Кроме того в беседе с The Financial Times ученый-этнолог из Одесского национального университета Александр Пригарин заявил, что в дни, когда Крым стал частью России, многие в городе надеялись, что Одесса последует этому примеру.

«Многие мелкие предприниматели надеялись, что Путин придет и наведет порядок… Люди завидовали Крыму», — отметил Пригарин.

При этом, по его словам, сейчас эти настроения стали в Одессе еще сильнее, чем в 2014 году. Жители города особенно сильно выступают против действий украинской власти, принимающей законы, которые ограничивают использование русского языка.

«Нельзя навязывать язык людям», — заключил Пригарин.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители