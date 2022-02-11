В Британии заметили раскол Украины из-за антироссийской риторики

Одесса сопротивляется насильственной «украинизации» и завидует Крыму. Об этом сообщает The Financial Times. Выдержки из статьи приводит «Украина.ру».

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В издании отметили, что материал продолжает ведущуюся западными СМИ кампанию по поводу «планирующегося вторжения России на Украину». Одессу в статье указывают в качестве одной из вероятных целей.

К данному выводу автора статьи привела «необычная демография» города — процент русскоговорящих жителей там больше, чем в других уголках Украины. Кроме того в беседе с The Financial Times ученый-этнолог из Одесского национального университета Александр Пригарин заявил, что в дни, когда Крым стал частью России, многие в городе надеялись, что Одесса последует этому примеру.

«Многие мелкие предприниматели надеялись, что Путин придет и наведет порядок… Люди завидовали Крыму», — отметил Пригарин.

При этом, по его словам, сейчас эти настроения стали в Одессе еще сильнее, чем в 2014 году. Жители города особенно сильно выступают против действий украинской власти, принимающей законы, которые ограничивают использование русского языка.