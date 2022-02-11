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50 минут назад

Зеленский поручил набрать два миллиона украинцев в батальоны обороны

BFM.RUиещё 1

Президент Украины провел в Харькове заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) страны. Власти решили набрать в Силы территориальной обороны два миллиона украинцев, пишет «Интерфакс».

Зеленский поручил набрать два миллиона украинцев в батальоны обороны
Фото: ReutersReuters

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «поставил задание» Владимир Зеленский. Батальоны обороны, по замыслу СНБО, должны быть готовы защищать страну. Как уточнил Данилов, «в случае необходимости».

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Эту информацию подтвердил и главком ВСУ Валерий Залужный. По его словам, в ближайшее время к службе в резерве Сил территориальной обороны ожидается привлечь от полутора до двух миллионов «мотивированных граждан».

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