Зеленский поручил набрать два миллиона украинцев в батальоны обороны

Президент Украины провел в Харькове заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) страны. Власти решили набрать в Силы территориальной обороны два миллиона украинцев, пишет «Интерфакс».
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «поставил задание» Владимир Зеленский. Батальоны обороны, по замыслу СНБО, должны быть готовы защищать страну. Как уточнил Данилов, «в случае необходимости».
Эту информацию подтвердил и главком ВСУ Валерий Залужный. По его словам, в ближайшее время к службе в резерве Сил территориальной обороны ожидается привлечь от полутора до двух миллионов «мотивированных граждан».