Зеленский поручил набрать два миллиона украинцев в батальоны обороны

Президент Украины провел в Харькове заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) страны. Власти решили набрать в Силы территориальной обороны два миллиона украинцев, пишет «Интерфакс» .

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «поставил задание» Владимир Зеленский . Батальоны обороны, по замыслу СНБО, должны быть готовы защищать страну. Как уточнил Данилов, «в случае необходимости».

Эту информацию подтвердил и главком ВСУ Валерий Залужный. По его словам, в ближайшее время к службе в резерве Сил территориальной обороны ожидается привлечь от полутора до двух миллионов «мотивированных граждан».